المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:44 م 18/09/2025
الزمالك

الزمالك

فاز الزمالك بثنائية دون رد أمام الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

الزمالك يعود إلى الصدارة

وعاد الزمالك إلى ترتيب الدوري المصري من جديد، بعد الفوز على الإسماعيلي.

كما فرض مودرن سبورت التعادل أمام إنبي، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الزمالك 16 نقطة 

2- المصري 14 نقطة 

3- مودرن سبورت 11 نقطة

4- وادي دجلة 10 نقاط 

5- إنبي 10 نقاط 

6- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط 

7- بتروجيت 10 نقاط 

8- زد إف سي 9 نقاط 

9- بيراميدز 8 نقاط 

10- غزل المحلة 8 نقاط 

11- حرس الحدود 8 نقاط 

12- طلائع الجيش 8 نقاط 

13- البنك الأهلي 7 نقاط 

14- الجونة 7 نقاط 

15- سموحة 7 نقاط 

16- الأهلي 6 نقاط 

17- الاتحاد السكندري 5 نقاط

18- المقاولون العرب 4 نقاط 

19- الإسماعيلي 4 نقاط 

20- فاركو 3 نقاط 

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتين

 

الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي إنبي مودرن سبورت ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

حكم المباراة احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg