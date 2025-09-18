جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

فاز الزمالك بثنائية دون رد أمام الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

الزمالك يعود إلى الصدارة

وعاد الزمالك إلى ترتيب الدوري المصري من جديد، بعد الفوز على الإسماعيلي.

كما فرض مودرن سبورت التعادل أمام إنبي، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- مودرن سبورت 11 نقطة

4- وادي دجلة 10 نقاط

5- إنبي 10 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

7- بتروجيت 10 نقاط

8- زد إف سي 9 نقاط

9- بيراميدز 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- الجونة 7 نقاط

15- سموحة 7 نقاط

16- الأهلي 6 نقاط

17- الاتحاد السكندري 5 نقاط

18- المقاولون العرب 4 نقاط

19- الإسماعيلي 4 نقاط

20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتين