كلام فى الكورة
"العقل المفكر".. أرقام عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:47 م 18/09/2025
عبد الله السعيد لاعب الزمالك

عبد الله السعيد لاعب الزمالك

قاد عبد الله السعيد نادي الزمالك، لتحقيق انتصار ثمين على حساب نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحصد السعيد جائزة رجل المباراة، بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، كما قدم أداءً مميزًا، وصنع عدة فرص لزملائه.

الأكثر صناعة للفرص.. أرقام السعيد في لقاء الزمالك والإسماعيلي

ولمس السعيد الكرة 82 مرة، وفقًا لموقع سوفا سكور، وأرسل 62 تمريرة صحيحة من 70، بنسبة دقة وصلت إلى 89%.

وقدم لاعب الوسط المخضرم 3 تمريرات مفتاحية صنعت فرصًا لزملائه، كما أرسل 3 كرات عرضية بينها 2 صحيحتين.

وقام عبد الله السعيد بإرسال 3 تمريرات طويلة صحيحة من أصل 7، كما سدد كرتين على مرمى الدراويش، وتفوق في صراعين أرضيين من 5.

ورفع السعيد رصيده مع الزمالك هذا الموسم إلى هدفين، ليقود الفريق الأبيض للتربع على صدارة جدول ترتيب المصري، برصيد 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

وحقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي، بعد انتصاره على المصري في الجولة الماضية، بينما سقط الإسماعيلي في فخ الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الإسماعيلي عبد الله السعيد

