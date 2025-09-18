المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على زد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:11 م 18/09/2025
بيراميدز وزد

بيراميدز وزد

انتهت مساء اليوم الخميس، مباريات اليوم الثاني من الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز بيراميدز على زد بنتيجة 1-0، وانتصار كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد بهدف دون رد.

وبدأت الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بتعادل المقاولون مع فاركو بنتيجة 1-1، وانتصر المصري البورسعيدي على غزل المحلة بنتيجة 2-1، بينما تعادل الجونة مع بتروجيت بهدف لمثله.

أما مباريات اليوم شهدت تعادل مودرن سبورت مع إنبي بنتيجة 2-2، بينما تلقى الإسماعيلي مع الزمالك بنتيجة 2-0، وفاز بيراميدز على زد بنتيجة 1-0، وانتصر أيضا كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد بنتيجة 1-0.

لمتابعة نتائج الدوري اضغط هنا

وعاد الزمالك لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما جاء المصري في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، أما بيراميدز فجاء في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز اضغط هنا

ومن المقرر أن تقام غدًا الجمعة، 3 مباريات في الجولة السابعة للدوري حيث يستضيف فريق وادي دجلة نظيره طلائع الجيش، وسموحة يلعب مع حرس الحدود، بينما يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً.

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز

