أكد أندريه كاسترو مدير الإعلام بنادي إستريلا أمادورا البرتغالي، أن ناديه تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد نادي الزمالك؛ بشأن مستحقات صفقة شيكو بانزا.

وقال كاسترو في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قدمنا شكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا".

الزمالك تجاهلنا

وأضاف: "منحنا الزمالك مهلة حتى اليوم الخميس، لكنهم لم يتواصلوا معنا، لذلك قدمنا شكوى ضدهم".

وانضم شيكو بانزا إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي إستريلا البرتغالي.

وغاب شيكو بانزا عن مباراة الزمالك الماضية في الدوري، ضد المصري البورسعيدي والإسماعيلي، بعدما استبعاده بقرار من المدرب يانيك فيريرا.

فيريرا يستمر في استبعاد بانزا

وجاء قرار فيريرا بسبب عودة لاعبه الأنجولي المتأخرة، والتي تسببت في عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق بالموعد المحدد.

وشارك بانزا في 4 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري، حيث سجل هدفين ولم يصنع.

وكان نادي الزمالك قد فاز أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة السابعة من الدوري المصري.

