المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إستريلا البرتغالي ليلا كورة: قدمنا شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات صفقة بانزا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:29 م 18/09/2025
شيكو بانزا

بانزا

أكد أندريه كاسترو مدير الإعلام بنادي إستريلا أمادورا البرتغالي، أن ناديه تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد نادي الزمالك؛ بشأن مستحقات صفقة شيكو بانزا.

وقال كاسترو في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قدمنا شكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا".

الزمالك تجاهلنا

وأضاف: "منحنا الزمالك مهلة حتى اليوم الخميس، لكنهم لم يتواصلوا معنا، لذلك قدمنا شكوى ضدهم".

وانضم شيكو بانزا إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي إستريلا البرتغالي.

وغاب شيكو بانزا عن مباراة الزمالك الماضية في الدوري، ضد المصري البورسعيدي والإسماعيلي، بعدما استبعاده بقرار من المدرب يانيك فيريرا.

فيريرا يستمر في استبعاد بانزا

وجاء قرار فيريرا بسبب عودة لاعبه الأنجولي المتأخرة، والتي تسببت في عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق بالموعد المحدد.

وشارك بانزا في 4 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري، حيث سجل هدفين ولم يصنع.

وكان نادي الزمالك قد فاز أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة السابعة من الدوري المصري.

إستريلا البرتغالي يكشف لـ "يلا كورة" حقيقة شكواه ضد الزمالك بسبب شيكو بانزا

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك بانزا إستريلا أمادورا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg