كلام فى الكورة
لإنهاء الكبوة.. الأهلي يصطدم بنجومه السابقين في سيراميكا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:43 ص 19/09/2025
الأهلي وسيراميكا

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الماضية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الخروج من النفق المظلم

يتطلع الأهلي للخروج من النفق المظلم في مواجهة سيراميكا كليوباترا، بعد الظهور الباهت في اللقاء الأخير والتعادل مع إنبي بهدف لكل فريق.

حيث لم يتمكن الأهلي من تصحيح مساره بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي حصد 5 نقاط فقط في 4 مباريات، فيما جاء عماد النحاس في ولاية مؤقتة، ولم يحقق الفوز في الاختبار الأول.

ويدخل الأهلي مباراته اليوم ضد سيراميكا كليوباترا، بقائمة منقوصة من أحمد زيزو إلى جانب إمام عاشور الذي عاد من الإصابة ضد إنبي، لكن الفحوصات أثبتت بعدها إصابته بعدوى فيروسية ستبعده عن الملاعب من جديد.

عودة ياسر وعمر كمال.. قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

الأهلي يحتل المرتبة الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن، بـ6 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، وحصل على راحة في الجولة الثالثة.

ويصطدم الأهلي بكتيبة سيراميكا كليوباترا، المدججة بعناصر الأحمر السابقة، مثل عمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم الدبيس، حيث يتواجد الفريق بالمركز السابع بـ10 نقاط، من 5 مواجهات مثل المارد الأحمر.

بطاقة المباراة

طرفا اللقاء: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

الحدث: الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

المكان: ستاد القاهرة الدولي,

التوقيت: الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.

الأهلي الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وسيراميكا

