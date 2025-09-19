أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة الغد ضد سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقام في الثامنة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي

وتشهد قائمة الأهلي استمرار غياب ثنائي الجبهة اليسرى كريم فؤاد ومحمد شكري، بينما يعود ياسر إبراهيم وكذلك عمر كمال عبد الواحد.

بينما على مستوى خط الوسط، يغيب أحمد زيزو وإمام عاشور للإصابة، وتأتي قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نييتس جراديشار ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.