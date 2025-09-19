أسدل الستار على انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي الأهلي، الذي عُقد اليوم الجمعة، وشهد حضورا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت.
وعقد الأهلي جمعية عمومية خاصة من أجل التصويت على تعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسي.
ودعا الأهلي أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
توافد أعضاء الأهلي
توافد أعضاء الأهلي إلى مقر النادي في الجزيرة، بدأ منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى السابعة مساءً.
ويكتمل نصاب الاجتماع قانونيًا، بحضور 5000 عضوًا على الأقل، وفي هذه الحالة بحلول السابعة مساءً، يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي عن اكتمال النصاب القانوني، ليتم البدء في فرز الأصوات.