أسدل الستار على انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي الأهلي، الذي عُقد اليوم الجمعة، وشهد حضورا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت.

وعقد الأهلي جمعية عمومية خاصة من أجل التصويت على تعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسي.

ودعا الأهلي أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

توافد أعضاء الأهلي

توافد أعضاء الأهلي إلى مقر النادي في الجزيرة، بدأ منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى السابعة مساءً.

ويكتمل نصاب الاجتماع قانونيًا، بحضور 5000 عضوًا على الأقل، وفي هذه الحالة بحلول السابعة مساءً، يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي عن اكتمال النصاب القانوني، ليتم البدء في فرز الأصوات.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي، دعا أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص، للمشاركة في كتابة تاريخ النادي، بالإضافة لتوجيه القلعة الحمراء الأعضاء للتواجد لدعم استقرار النادي.

مشاركة محمود الخطيب وخالد مرتجي، وبعض من أعضاء مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط في التصويت.

لقطات من حضور محمد الدماطي وسمير عدلي في الجمعية العمومية للأهلي، عبر الفيديو التالي:

كما حرص أحمد مجاهد وإبراهيم المنيسي، على التواجد للمشاركة في التصويت من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي في الأهلي، عبر الفيديو التالي:

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة، بحضور أكثر من 5000 عضوًا، على أن تبدأ عملية الفرز بعد السابعة مساء اليوم الجمعة.

اكتمال النصاب القانوني للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للأهلي

كما شهدت الجمعية العمومية رفع عدة لافتات لدعم محمود الخطيب رئيس النادي، بعدما قرر مؤخرًا عدم استكمال المهمة بالإضافة لعدم الترشح بالانتخابات المقبلة.

غلق التسجيل في عمومية الأهلي

أُغلق في السابعة مساءً باب التسجيل في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي الأهلي.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي، حيث وصل عدد الذين سجلوا في كشف الحضور أكثر من 5 آلاف وهو العدد المطلوب لاعتماد لائحة النادي.

غياب حسام غالي

رغم حضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في الجمعية العمومية وقاموا بالتصويت، اليوم الجمعة، إلا أن حسام غالي لم يتواجد في مقر القلعة الحمراء.

وجاء غياب غالي في ظل التصريحات المثيرة التي أدلى بها مؤخرًا، ويبدو أنها تسببت في خلاف كبير مع مجلس الخطيب.

