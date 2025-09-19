المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لتصحيح المسار.. الأهلي يستوحي سيناريو الخماسية والهيمنة أمام سيراميكا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:22 م 19/09/2025
الأهلي وسيراميكا

مباراة سابقة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من المسابقة.

هيمنة الأهلي

يدخل الأهلي مباراته ضد سيراميكا كليوباترا، وهو في حالة شبه سيطرة تامة على تاريخ مواجهات الفريقين السابقة، ليس ببطولة الدوري فقط، بل على مستوى كل المسابقات.

حيث إنه على مدار 12 مباراة جمعت بين الفريقين، لم يفز سيراميكا ولا مرة، بينما انتصر الأهلي في 10 مواجهات، وتعادلا مرتين.

واستطاع هجوم الأهلي أن يسجل 28 هدفًا في كل مبارياته ضد سيراميكا كليوباترا، بينما الأخير وصل إلى شباك المارد الأحمر 7 مرات.

الدور الأول

وباعتبار أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فهي تعد السادسة بين الفريقين لحساب النصف الأول من المسابقة.

وكانت مرتين التعادل بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الدور الأول، بينما انتصر المارد الأحمر 3 مرات.

إلا أن المفارقة الغريبة، هي وجود سيراميكا كطرف أول لمواجهات الفريقين في 4 من الـ5 السابقة، بينما الأهلي كان صاحب اللقاء في مواجهة الموسم الماضي فقط التي حسمها بنتيجة (5-2).

وتعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، هي الثانية للمارد الأحمر التي يكون طرفهًا أول بها.

الأهلي يتطلع لتصحيح المسار في بطولة الدوري بعدما حصد 6 نقاط فقط من 5 مباريات حتى الآن، مكتفيًا بانتصار وحيد ضد فاركو و3 تعادلات بالإضافة لهزيمة أمام بيراميدز.

الأهلي الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وسيراميكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg