يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من المسابقة.

هيمنة الأهلي

يدخل الأهلي مباراته ضد سيراميكا كليوباترا، وهو في حالة شبه سيطرة تامة على تاريخ مواجهات الفريقين السابقة، ليس ببطولة الدوري فقط، بل على مستوى كل المسابقات.

حيث إنه على مدار 12 مباراة جمعت بين الفريقين، لم يفز سيراميكا ولا مرة، بينما انتصر الأهلي في 10 مواجهات، وتعادلا مرتين.

واستطاع هجوم الأهلي أن يسجل 28 هدفًا في كل مبارياته ضد سيراميكا كليوباترا، بينما الأخير وصل إلى شباك المارد الأحمر 7 مرات.

الدور الأول

وباعتبار أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فهي تعد السادسة بين الفريقين لحساب النصف الأول من المسابقة.

وكانت مرتين التعادل بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الدور الأول، بينما انتصر المارد الأحمر 3 مرات.

إلا أن المفارقة الغريبة، هي وجود سيراميكا كطرف أول لمواجهات الفريقين في 4 من الـ5 السابقة، بينما الأهلي كان صاحب اللقاء في مواجهة الموسم الماضي فقط التي حسمها بنتيجة (5-2).

وتعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، هي الثانية للمارد الأحمر التي يكون طرفهًا أول بها.

الأهلي يتطلع لتصحيح المسار في بطولة الدوري بعدما حصد 6 نقاط فقط من 5 مباريات حتى الآن، مكتفيًا بانتصار وحيد ضد فاركو و3 تعادلات بالإضافة لهزيمة أمام بيراميدز.