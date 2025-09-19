المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إيقاف وغرامة.. ماذا ينتظر محمد شوقي بعد طرده في مباراة بيراميدز وزد؟ (لائحة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:48 م 19/09/2025
محمد شوقي

لحظة طرد محمد شوقي في مباراة بيراميدز وزد

تلقى محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، بطاقة حمراء مباشرة، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد زد، حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (1-0)، بفضل الهدف الذي سجله مصطفى زيكو من ضربة رأسية.

ماذا ينتظر محمد شوقي بعد طرده؟

محمد شوقي تلقى بطاقة حمراء مباشرة، أشهرها له محمد معروف حكم المباراة، وذلك للاعتراض على إحدى القرارات خلال اللقاء.

وتنص اللائحة في هذا الشأن على الآتي:

في حال حصول أحد أعضاء الجهاز الفني واإلداري على الطرد المباشر، يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس المسابقة مع غرامة مالية قدرها (10000) جنيه مصري، على أن يزيد مبلغ الغرامة بقيمة (5000) جنيه مصري في كل حالة طرد مباشرة جديدة.

وبناءً على ذلك، حال تطبيق هذه العقوبة فقط على محمد شوقي، لن يدير مباراة زد المقبلة ضد الاتحاد السكندري من الملعب، بل من خلال جلوسه في المدرجات فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع مشادة كلامية بين محمد شوقي ومعروف بعد نهاية المباراة، وهي التي قد تعرض مدرب زد لعقوبة إضافية بناءً على تقرير الحكم، وما يوافقه في لائحة رابطة الأندية المحترفة.

مباراة زد القادمة
محمد شوقي بيراميدز زد ترتيب الدوري المصري بيراميدز ضد زد

