متابعة - يوسف محمد

حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي القائم بأعمال النائب، للمشاركة في الجمعية العمومية الخاصة، من أجل التصويت على تعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسي.

الأهلي دعا أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

من أجل تعديل اللائحة.. توافد أعضاء الأهلي لحضور الجمعية العمومية

حضور الخطيب ومجلس الأهلي

وتواجد محمود الخطيب للإدلاء بصوته على هامش الجمعية العمومية الخاصة، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي، كما شارك خالد مرتجي، أمين الصندوق والقائم بمهام نائب الرئيس.

ورصد مراسل "يلا كورة"، حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: محمد سراج الدين، محمد الجارحي، محمد الغزاوي، طارق قنديل ومهند مجدي.

كما تواجد بعض من أعضاء لجنة تخطيط الأهلي، مثل زكريا ناصف ومختار مختار، بالإضافة إلى نجم الأحمر السابق ماهر همام.

ويظل التوافد على مقر الأهلي في الجزيرة، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي، ممتدًا حتى السابعة مساء اليوم الجمعة.

