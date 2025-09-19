المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الخطيب ومرتجي على رأسهم.. مجلس الأهلي يصوت لتعديل اللائحة (صور وفيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:20 م 19/09/2025
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg

متابعة - يوسف محمد

حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي القائم بأعمال النائب، للمشاركة في الجمعية العمومية الخاصة، من أجل التصويت على تعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسي.

الأهلي دعا أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق الحضور للاجتماع الخاص، على هامش جدول الأعمال، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

من أجل تعديل اللائحة.. توافد أعضاء الأهلي لحضور الجمعية العمومية

حضور الخطيب ومجلس الأهلي

وتواجد محمود الخطيب للإدلاء بصوته على هامش الجمعية العمومية الخاصة، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي، كما شارك خالد مرتجي، أمين الصندوق والقائم بمهام نائب الرئيس.

ورصد مراسل "يلا كورة"، حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: محمد سراج الدين، محمد الجارحي، محمد الغزاوي، طارق قنديل ومهند مجدي.

كما تواجد بعض من أعضاء لجنة تخطيط الأهلي، مثل زكريا ناصف ومختار مختار، بالإضافة إلى نجم الأحمر السابق ماهر همام.

ويظل التوافد على مقر الأهلي في الجزيرة، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي، ممتدًا حتى السابعة مساء اليوم الجمعة.

طالع ألبور حضور الخطيب ومرتجي ومجلس الأهلي في الجمعية العمومية أو تنقل بين الصور بالأعلى

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب محمود الخطيب خالد مرتجي مجلس الأهلي جمعية عمومية الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg