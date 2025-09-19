أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، تعادل، خسارة).

ويقع الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط (فوز، 3 تعادلات، خسارة).

وجاء تشكيل سيراميكا أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - مروان عثمان - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كل من: "محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم وليد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج".