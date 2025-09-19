المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل سيراميكا.. السولية أساسيًا.. وفخري لاكاي يقود الهجوم أمام الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:34 م 19/09/2025
سيراميكا

سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، تعادل، خسارة).

ويقع الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط (فوز، 3 تعادلات، خسارة).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وجاء تشكيل سيراميكا أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - مروان عثمان - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كل من: "محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم وليد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج".

موعد مباراة الاهلي موعد مباراه الاهلي اليوم موعد مباراه الاهلي الاهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي اليوم موعد مباراه الاهلي وسيراميكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg