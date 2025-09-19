المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
استبعاد ثنائي.. دكة بدلاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:49 م 19/09/2025
الأهلي

الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية، مساء اليوم الجمعة، أمام سيراميكا كليوباترا من أجل استعادة الانتصارات في الدوري المصري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، تعادل، خسارة).

ويقع الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط (فوز، 3 تعادلات، خسارة).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وأعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي عن التشكيلة الرسمية أمام سيراميكا كليوباترا.

طالع تشكيل الأهلي ضد سيراميكا من هنا

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير، ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رضا، جراديشار، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، وأليو ديانج".

وتم استبعاد ثنائي الأهلي محمد سيحا وحمزة عبد الكريم من قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الاهلي موعد مباراه الاهلي اليوم موعد مباراه الاهلي الاهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي اليوم موعد مباراه الاهلي وسيراميكا

أخبار تهمك

