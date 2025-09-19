يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية، مساء اليوم الجمعة، أمام سيراميكا كليوباترا من أجل استعادة الانتصارات في الدوري المصري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، تعادل، خسارة).

ويقع الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط (فوز، 3 تعادلات، خسارة).

وأعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي عن التشكيلة الرسمية أمام سيراميكا كليوباترا.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير، ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رضا، جراديشار، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، وأليو ديانج".

وتم استبعاد ثنائي الأهلي محمد سيحا وحمزة عبد الكريم من قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا.