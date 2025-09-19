تقدم للمركز السابع.. سموحة يهزم حرس الحدود في الدوري

حقق سموحة فوزا ثمينا بهدف دون رد على حرس الحدود، في ختام الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 عن طريق بابي بادجي من ضربة رأس.

وأهدر محمد حمدي زكي ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90+1 تعرض صامويل أمادي لاعب سموحة للطرد بعد حصوله على إنذار ثان.

بهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط يتقدم بها من المركز الـ15 إلى المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ13.

تشكيل سموحة

أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو - بابي بادجي - صامويل أمادي - محمد رجب.

تشكيل حرس الحدود

محمود البدري - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - محمد روقا - محمود الزنفلي - أحمد الشيخ - عمر سافيولا - مؤمن عوض - محمد النجيلي - محمد حمدي زكي.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 10: التعادل السلبي لا يزال مسيطرا بعد مرور أول 10 دقائق في ظل غياب الفرص الخطيرة.

الدقيقة 14: خروج روقا لتلقي العلاج بعد سقوطه.

الدقيقة 16: تبديل اضطراري في صفوف الحرس، خروج روقا ودخول محمد بيومي.

الدقيقة 25: هدف ملغي لسموحة بداعي التسلل.

الدقيقة 29: سموحة يفتتح التسجيل عن طريق بادجي من ضربة رأس.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة 1-0.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 60: استمرار اللعب الهادئ بعد مرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

الدقيقة 86: حرس الحدود يفرط في فرصة التعادل بعدما أهدر محمد حمدي ركلة جزاء تصدى لها ميهوب.