شكوى و3 طلبات.. زد يحتج رسميا على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:08 م 19/09/2025
زد بيراميدز

من مباراة زد ضد بيراميدز

احتج نادي زد على طاقم التحكيم الذي أدار مباراته ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، مقدما 3 طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

زد خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد، أمس الخميس، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط.

بيان زد احتجاجا على التحكيم

قال زد في بيان رسمي اليوم الجمعة: "السيد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة وبعد، يتشرف نادي زد بأن يتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى الرسمية بشأن القرارات التحكيمية الأخيرة التي واجهها النادي في عدد من المباريات، والتي نرى أنها أثرت بصورة مباشرة على نتائج الفريق ومسار المنافسة".

وأضاف: "من أبرز هذه القرارات ما حدث في مباراة النادي مع الإسماعيلي، وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت علامات استفهام كبيرة".

وأوضح: "كذلك ما حدث في مباراة النادي مع بيراميدز، حيث شهدت المباراة تجاوزات تحكيمية واضحة كان لها أثر مباشر على سير ونتيجة اللقاء".

وواصل: "نخص بالذكر ما حدث في مباراة الأمس أمام نادي بيراميدز، بقيادة الحكم محمد معروف، حيث تغاضى عن حالة طرد صريحة للاعب أحمد

سامي في الشوط الثاني، وهو القرار الذي كان كفيلا بتغيير مسار المباراة بشكل جذري".

وأردف: "كما تكررت القرارات العكسية طوال اللقاء بصورة أثرت سلبيا على اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وانعكست في النهاية على طرد المدير الفني بشكل غير مبرر، في صورة بدت وكأنها استفزازية".

وتابع: "إننا في نادي زد نؤكد على الاحترام الكامل والدعم المستمر لمنظومة التحكيم المصرية والحكام المصريين، وندرك حجم الضغوط الواقعة عليهم في ظل المنافسة القوية هذا الموسم، ومع ذلك، فإن استمرار مثل هذه القرارات المؤثرة قد ينعكس بالسلب على سمعة وقوة المسابقة المحلية خصوصا في ظل اعتراضات متكررة من عدد من الأندية على الأداء التحكيمي".

وأكمل: "وبناء عليه، نرجو من سيادتكم الآتي":

1- مراجعة شريط المباراة محل الاعتراض (مباراة زد × بيراميدز).

2- إعادة تقييم أداء طاقم التحكيم، وخاصة الحكم محمد معروف، في ضوء الحالات المثيرة للجدل.

3- اتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الأخطاء مستقبلا، بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

الدوري المصري بيراميدز زد

