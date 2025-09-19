حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، أعادت له نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية.

وكان الأهلي قد حقق آخر فوز له في الجولة الثانية أمام فاركو بنتيجة 4-1، قبل أن يدخل في سلسلة نتائج سلبية، تعادل خلالها مرتين وخسر مباراة، على النحو التالي:

تعادل مع غزل المحلة (0-0)

خسارة أمام بيراميدز (0-2)

تعادل مع إنبي (1-1)

وبهذا الفوز، قفز الأهلي 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري، ليحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

