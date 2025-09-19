المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يقفز 6 مراكز.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السابعة

محمد همام

كتب - محمد همام

10:18 م 19/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

فريق الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، أعادت له نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية.

وكان الأهلي قد حقق آخر فوز له في الجولة الثانية أمام فاركو بنتيجة 4-1، قبل أن يدخل في سلسلة نتائج سلبية، تعادل خلالها مرتين وخسر مباراة، على النحو التالي:

تعادل مع غزل المحلة (0-0)

خسارة أمام بيراميدز (0-2)

تعادل مع إنبي (1-1)

وبهذا الفوز، قفز الأهلي 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري، ليحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السابعة.. اضغط هنا

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري

