النحاس ردًا على يلا كورة: تريزيجيه يجيد اللعب تحت ضغوط.. وإصابة بيكهام بسيطة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:23 م 19/09/2025
عماد النحاس

عماد النحاس مدرب الأهلي المؤقت

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي بصورة مؤقتة، عن أكثر من نقطة تتعلق بالفريق أو الإصابات، بجانب اللاعب محمود حسن "تريزيجيه".

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب منافسه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء الهدف عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في أحداث شوط المباراة الأول، ليتوجه بعد ذلك إلى الجماهير للاعتذار، بعدما تعرض لانتقادات قبل المباراة.

تحضير تريزيجيه

رد عماد النحاس على سؤال مراسل "يلا كورة" حول تحضير تريزيجيه لمباراة سيراميكا كليوباترا بعد احتفاله في مباراة إنبي الأخيرة.

وقال "النحاس": "تريزيجيه لم يقصد أي شيء من الاحتفال، وكان يريد الحديث لتوضيح ذلك، لكن وليد صلاح الدين (مدير الكرة بالأهلي) رد على هذا الأمر".

وتابع: "تريزيجيه لاعب كبير، ويجيد اللعب تحت الضغوط، وليد صلاح الدين تحدث معه قبل أن نغادر الملعب، وأكد أنه لم يقصد توجيه الاحتفال للجمهور".

وواصل: "اليوم احتفل بطريقة خاصة، وذهب للجماهير، وأثبت لهم أنه لم يحدث أي شيء، وهو من اللاعبين الكبار، وأحد قادة الفريق".

وأكمل: "تريزيجيه أحد قادة الفريق، وعليه مسؤولية كبيرة، ونجح اليوم أن يقول للجميع إنه قادر على تحملها، وأتمنى له الاستمرارية في المباريات المقبلة".

وعن مركز "تريزيجيه" في مباراة سيراميكا كليوباترا، أوضح النحاس: "غيّرنا مركزه أمام سيراميكا، ليلعب في مركز 8، ولعبها بشكل جيد مع المنتخب".

وأنهى النحاس تصريحاته بشأن "تريزيجيه": "حاولنا استغلال لعبه بجوار أشرف بنشرقي من قبل، وحاولنا استغلال جزء من التفاهم بين الثنائي معًا".

الإصابات

تحدث عماد النحاس عن ملف الإصابات، قائلًا: "تحضير المصابين مسؤولية الجهاز الطبي، لكن الجهد المبذول أعلى من الطبيعي، واللاعب يبذل مجهودًا نفسيًا وذهنيًا".

وأتم: "إصابة أحمد رمضان (بيكهام) بسيطة، كما أن محمد علي بن رمضان اشتكى فقط، لكنه أكمل المباراة".

وكان "بيكهام" قد غادر المباراة في الدقيقة (62) بعد أن اشتكى من إصابة عضلية، في المقابل اشتكى بن رمضان من آلام، إلا أنه أكمل المباراة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ضمن الأسبوع الثامن.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري عماد النحاس تريزيجيه سيراميكا كليوباترا

أخبار تهمك

