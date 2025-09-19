أكد محمود حسن تريزيجيه، جناح النادي الأهلي، سعادته بتحقيق الانتصار على حساب سيراميكا بهدف دون رد، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، موجهًا الشكر لجماهير القلعة الحمراء.

تريزيجيه: الفوز أمام سيراميكا سيكون البداية.. وعدت للأهلي بسبب الجماهير

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك: "الحمد لله على الثلاث نقاط، كانت أهم شيء، وإن شاء الله نكمل بهذه الطريقة، وتكون هذه هي البداية".

وتابع: "جماهير الأهلي اليوم كانت هي رقم 1، ونجحنا في إسعادهم، وجميع اللاعبين كانوا يستحقون الفوز بجائزة رجل المباراة، ونعد الجماهير بالقتال في الملعب، من أجل الحصول على لقب الدوري وجميع البطولات".

وأكمل: "جماهير الأهلي لها الفضل عليا، وهي من صنعت اسمي، ولم أقصد ما حدث، ولم يكن موجهًا لجماهيرنا، وأنا فعلت كل شيء للعودة واللعب مع النادي مجددًا، من أجل الجماهير".

الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام سيراميكا

وكان الأهلي قد استعاد ذاكرة الانتصارات، التي غابت عن القلعة الحمراء في الثلاث الجولات الماضية، من بوابة سيراميكا كليوباترا.

وتفوق الأهلي على ضيفه سيراميكا، على أرضية استاد القاهرة الدولي، بهدف الجناح محمود حسن تريزيجيه.