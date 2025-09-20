المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. الاتحاد السكندري يعين تامر مصطفى مديرا فنيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:59 ص 20/09/2025
تامر مصطفى

تامر مصطفى

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق، خلفا لأحمد سامي الذي رحل مؤخرا عن المنصب.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي: "اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة تامر مصطفى".

وأضاف: "جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد معه وانتهى منذ قليل، ومن المقرر أن يقود الجهاز الجديد تدريبات الفريق بداية من يوم السبت 20 سبتمبر 2025 ، استعدادا للمباراة القادمة أمام نادي زد في إطار مباريات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 على استاد القاهرة".

وأوضح البيان أن الجهاز الفني الجديد يضم إسلام عادل مديرا للكرة، وحمد إبراهيم (المدرب العام)، وأحمد حسن مكي (المدرب المساعد)، ومن المقرر أن ينضم للجهاز الفني أحد أبناء الاتحاد كمدرب مساعد.

وأتم: "كل التوفيق لتامر مصطفى والجهاز الفني الجديد في قيادة زعيم الثغر نحو تحقيق طموحات جماهيره، ونؤكد أن جماهيرنا العظيمة هي الركيزة الأساسية والداعم الأول لمسيرة الفريق، ومساندتها في هذا التوقيت الحاسم تمثل القوة الحقيقية التي يستمد منها النادي عزيمته وإصراره، وستظل دائما الداعم الأكبر والدرع والسيف لنادينا العظيم".

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

الدوري المصري الاتحاد السكندري تامر مصطفى

