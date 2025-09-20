المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين الدفاع والهجوم.. كيف تعلم النحاس درس إنبي وقاد الأهلي للفوز؟ (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:54 ص 20/09/2025
الأهلي - الاهلي

لاعبو النادي الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى طريق الانتصارات، بعدما فاز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

رؤية النحاس

قرر عماد النحاس المدير الفني للأهلي، في وقت معين من المباراة، استبدال محمود تريزيجيه، والدفع بالمالي أليو ديانج لإغلاق عمق الدفاع، وعدم ترك المساحات للاعبي سيراميكا.

وهو ما أكده في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بأن هدفه لم يكن استبدال تريزيجيه فحسب، بل زيادة إحكام الغلق بلاعب وسط مدافع، لذا كان الخيار الأنسب هو أليو ديانج.

وبالفعل نجح النحاس في تحجيم قدرات سيراميكا الهجومية، الذي لم يهدد مرمى الأهلي، سوى بـ5 تسديدات فقط، على مدار الـ90 دقيقة، وواحدة منهم التي هددت المرمى، بينما 4 أخرين كانوا خارجها أو تم منعهم.

على عكس المساحات التي ظهر بشكل كبير خلال مباراة الأهلي ضد إنبي، نتيجة لاندفاع لاعبي الفريق هجوميًا وترك الجزء الخلفي دون عدد كافٍ لتغطية أي هجوم مرتد.

تحسن نسبي

إلا أن معدل إهدار لا يزال مستمرًا، حيث إن الأهلي وصل بـ18 تسديدة، ونجح في تهديد المرمى بـ8 منها، لكن 1 فقط سكنت الشباك، بينما منع الحارس 7 فرص أخرى.

بينما هناك 10 تسديدات أخرى، 5 منها جاءت خارج المرمى، و5 أخرى تم منعها، بالتالي إجمالًا 44% من التسديدات هددت المرمى، بينما واحدة منهم سكنت الشباك.

وبالنظر إلى المباراة الماضية، تحسنت الأرقام نسبيًا، حيث إن الأهلي لم يهدد مرمى إنبي سوى بـ20% فقط من إجمالي التسديدات، لكن ذلك لا يمنع أن الأمر لا يزال في حاجة للمزيد من العمل لتقليص هذه النسبة، ورفع معدل استغلال الفرص.

أزمة مزمنة.. معاناة هجوم الأهلي تظهر مجددًا ضد إنبي (أرقام)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري عماد النحاس سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وسيراميكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg