عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى طريق الانتصارات، بعدما فاز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

رؤية النحاس

قرر عماد النحاس المدير الفني للأهلي، في وقت معين من المباراة، استبدال محمود تريزيجيه، والدفع بالمالي أليو ديانج لإغلاق عمق الدفاع، وعدم ترك المساحات للاعبي سيراميكا.

وهو ما أكده في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بأن هدفه لم يكن استبدال تريزيجيه فحسب، بل زيادة إحكام الغلق بلاعب وسط مدافع، لذا كان الخيار الأنسب هو أليو ديانج.

وبالفعل نجح النحاس في تحجيم قدرات سيراميكا الهجومية، الذي لم يهدد مرمى الأهلي، سوى بـ5 تسديدات فقط، على مدار الـ90 دقيقة، وواحدة منهم التي هددت المرمى، بينما 4 أخرين كانوا خارجها أو تم منعهم.

على عكس المساحات التي ظهر بشكل كبير خلال مباراة الأهلي ضد إنبي، نتيجة لاندفاع لاعبي الفريق هجوميًا وترك الجزء الخلفي دون عدد كافٍ لتغطية أي هجوم مرتد.

تحسن نسبي

إلا أن معدل إهدار لا يزال مستمرًا، حيث إن الأهلي وصل بـ18 تسديدة، ونجح في تهديد المرمى بـ8 منها، لكن 1 فقط سكنت الشباك، بينما منع الحارس 7 فرص أخرى.

بينما هناك 10 تسديدات أخرى، 5 منها جاءت خارج المرمى، و5 أخرى تم منعها، بالتالي إجمالًا 44% من التسديدات هددت المرمى، بينما واحدة منهم سكنت الشباك.

وبالنظر إلى المباراة الماضية، تحسنت الأرقام نسبيًا، حيث إن الأهلي لم يهدد مرمى إنبي سوى بـ20% فقط من إجمالي التسديدات، لكن ذلك لا يمنع أن الأمر لا يزال في حاجة للمزيد من العمل لتقليص هذه النسبة، ورفع معدل استغلال الفرص.

أزمة مزمنة.. معاناة هجوم الأهلي تظهر مجددًا ضد إنبي (أرقام)