استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نغمة الانتصارات، بفوز على حساب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

بداية الأهلي

لم تكن بداية الأهلي في مشوار الدوري الممتاز على أكمل وجه، بعدما وصل إلى النقطة التاسعة بعد سادس مباراة خلال الموسم الحالي، وهو سيناريو تكرر أكثر من مرة في القرن الـ21، وتسبب في هروب درع الدوري من القلعة الحمراء.

حيث إن 3 مواسم سابقة، عانى الأهلي في بدايتها حتى وصل إلى النقطة التاسعة، وكان المشهد الختامي في مناسبتين، بذهاب درع الدوري الممتاز إلى غريمه التقليدي، الزمالك.

3 سيناريوهات

ترجع البداية إلىموسم 03-04، حيث إن الأهلي وقتها حصد 9 نقاط من أصل 18، بعد 6 مباريات، أي بنسبة 50%، وشهدت هذا الموسم تتويج الفارس الأبيض باللقب.

وهو نفس ما حدث حتى الآن في سيناريو الموسم الحالي، بعدما وصل المارد الأحمر إلى النقطة التاسعة، لكن من أصل 18 نقطة أيضًا، بعد 6 مباريات، أي بنسبة 50%.

بينما في موسم 14-15، وصل الأهلي إلى 9 نقاط بعد 7 مباريات، أي حصدهم من أصل 21 نقطة، بنسبة 43% فقط، وهي الانطلاقة الأسوأ، وذهب الدرع أيضًا في النهاية إلى القلعة البيضاء.

وفي سيناريو آخير يرجع إلى موسم 12-13، وقتها حصد الأهلي 9 نقاط من أصل 15 بعد 5 مباريات، أي بنسبة 60%، والذي تم إلغاؤه آنذاك بعد 17 جولة فقط.

ويواجه الأهلي الآن تحديًا من نوع خاص، ألا وهو تغيير هذا السيناريو الذي عندما يحدث يفلت درع الدوري خارج الجزيرة، من خلال الاستفاقة السريعة ومجاراة رتم المنافسة المرتفع للغاية هذا الموسم.