فلسفة قديمة وتعديل تكتيكي.. 3 أفكار طبقها النحاس في مباراة الأهلي وسيراميكا (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:27 م 20/09/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

أظهر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفكارًا جديدة ساهمت في الانتصار أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

أفكار النحاس

حرص عماد النحاس على تفادي بعض الأخطاء التي وقع فيها الأهلي خلال مباراة إنبي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، والتي ظهرت منذ إعلانه التشكيل الأساسي.

الفكرة الأولى، كانت بإشراك محمود تريزيجيه في وسط الملعب بجانب محمد علي بن رمضان، في محاولة لاستغلال إجادته بهذا المركز، مع الدفع بالمغربي أشرف بنشرقي أساسيًا، ليقود الجبهة اليسرى الهجومية.

الفكرة الثانية، عبر تجنب فكرة وسط الملعب الدفاعي، بعد اللعب بثنائية مروان عطية وأليو ديانج منذ بداية مباراة إنبي، بينما على العكس أمام سيراميكا، دفع بثنائي ارتكاز بمهام هجومية، وهو ما أربك حسابات منافسه خلال مجريات الشوط الأول.

الفكرة الثالثة، ربما هي مستوحاة أكثر من فلسفة قديمة طبقها مارسيل كولر ثم بنسبة أقل خوسيه ريبيرو، مثل الاعتماد على طاهر محمد طاهر مهاجمًا خلال أجزاء من الشوط الثاني، كذلك الدفع بعمر كمال عبد الواحد للاستفادة منه في الناحية اليمنى، لمعاونة محمد هاني دفاعيًا وهجوميًا.

واعتمد عماد النحاس في إدارة المباراة بطريقة تمزج بين الحذر الدفاعي والوفرة الهجومية، من خلال نزول تريزيجيه بعض الأوقات منطقة الوسط لاستلام الكرة أو الارتداد الدفاعي.

ويستعد الأهلي لخوض بروفة أخيرة قبل مباراة القمة، بملاقاة حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يضرب موعدًا مع الزمالك، يوم الإثنين الموافق 29 من سبتمبر الجاري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري عماد النحاس سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وسيراميكا

