مساعد كيروش ليلا كورة: الأهلي لم يتواصل معنا.. ونركز على عملنا مع منتخب عمان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:43 م 20/09/2025
كيروش

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق

كشف روجر دي سا المدرب المساعد لكارولوس كيروش مدرب منتخب عمان، عن حقيقة تلقيهم عرضا من النادي الأهلي لتدريب الفريق.

وارتبط كيروش بتدريب النادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن القيادة الفنية لسوء النتائج.

كيروش وتدريب الأهلي

وقال دي سا في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم نتلق أي اتصالات من جانب الأهلي، سواء رسمية أو عن طريق وكلاء".

وأضاف: "نحن الآن نركز على عملنا مع منتخب عمان، ولا نفكر في مناقشة أي عروض حاليا".

وسبق وأن درب كيروش منتخب مصر، في الفترة من سبتمبر 2021 إلى أبريل 2022.
ووصل كيروش إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، لكنه خسر اللقب، كما فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في المباراة الفاصلة أمام السنغال.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة ريبيرو في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي كارلوس كيروش

