المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الخطيب يعدّل موعد عودته من السعودية.. واجتماع مرتقب مع ياسين منصور

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:22 م 20/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعديل موعد عودته إلى القاهرة، بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكان الخطيب قد غادر القاهرة مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء الجمعية العمومية الخاصة بإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان من المقرر أن يستمر تواجده في المملكة حتى مساء الثلاثاء المقبل، قبل أن يقرر تقديم موعد عودته إلى فجر الإثنين.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن الخطيب أبلغ المقرّبين منه بقرار العودة المبكرة، من أجل محاولة حضور اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، المقرر عقده الإثنين المقبل، للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وأضاف المصدر: "من المحتمل أن تُعقد جلسة بين محمود الخطيب وياسين منصور قبل نهاية الأسبوع الحالي، لحسم الموقف النهائي من شكل الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي".

وفي سياق متصل، كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا، مساء أمس الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب ياسين منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg