قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعديل موعد عودته إلى القاهرة، بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكان الخطيب قد غادر القاهرة مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء الجمعية العمومية الخاصة بإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان من المقرر أن يستمر تواجده في المملكة حتى مساء الثلاثاء المقبل، قبل أن يقرر تقديم موعد عودته إلى فجر الإثنين.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن الخطيب أبلغ المقرّبين منه بقرار العودة المبكرة، من أجل محاولة حضور اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، المقرر عقده الإثنين المقبل، للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وأضاف المصدر: "من المحتمل أن تُعقد جلسة بين محمود الخطيب وياسين منصور قبل نهاية الأسبوع الحالي، لحسم الموقف النهائي من شكل الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي".

وفي سياق متصل، كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا، مساء أمس الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

