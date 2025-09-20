المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد و"حصان عبد الحفيظ"

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:59 م 20/09/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

الخطيب وياسين منصور

استقرت إدارة الأهلي علي فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأربعاء المقبل.

وتقام انتخابات النادي الأهلي، يوم 30 و31 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن هناك اجتماع مرتقب بين محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور عضو مجلس الإدارة السابق لحسم العديد من الملفات علي رأسها شكل القائمة التي ستخوض الانتخابات المقبلة .

3 سيناريوهات لانتخابات الأهلي

وأضاف المصدر، أن هناك 3 سيناريوهات في القائمة التي ستكون الأوفر حظًا لقيادة الأهلي في الاربع سنوات المقبلة 2025-2029.

وأوضح المصدر، أن القائمة الأولى ستضم محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق وعضوية فوق السن طارق قنديل، ومحمد الغزواي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبدالحفيظ، وأحمد حسام عوض، ويبقي صراع علي المقعد الأخير ما بين عدة أسماء بينها أحمد مسعود ومهند مجدي وحازم هلال، فيما يبقي الصراع علي مقعدي تحت السن ما بين إبراهيم العامري، وجيانا فاروق، ومي عاطف.

وشدد أن السيناريو الثاني هو الخطيب رئيسًا ومرتجي نائبا وطارق قنديل أمينًا للصندوق مع نفس العناصر وبنفس الشكل في مقاعد العضوية .

الخطيب يعدّل موعد عودته من السعودية.. واجتماع مرتقب مع ياسين منصور

وكشف المصدر أن السيناريو الثالث قد يكون هو المفاجئ، نظرًا لأن نسبة حدوثه لا تزيد عن 1% وهو اعتذار محمود الخطيب عن عدم الترشح وبالتالي سيكون ياسين منصور مرشحًا لمنصب رئيس النادي ومعه مرتجي نائبا، ووقتها قد ينقلب الشكل العام للقائمة ولا يحافظ أحد على مقعده سوي سيد عبد الحفيظ الذي يُعد الحصان الأسود للفترة المقبلة لأنه سيكون عضو مجلس إدارة ونائبًا للمشرف علي قطاع الكرة، ولكن لن يكون له دور في شركة الكرة.

الأهلي الخطيب سيد عبد الحفيظ انتخابات الأهلي ياسين منصور

