كلام فى الكورة
يلا كورة يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراتي حرس الحدود والزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:52 م 20/09/2025
تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي - صورة أرشيفية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تطورات موقف مصابي الفريق الأحمر، من المواجهتين المقبلتين، ضد حرس الحدود ثم الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "كريم فؤاد بات جاهزاً للتواجد في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به في معسكر المنتخب الوطني الثاني".

وأضاف: "كريم فؤاد سيشارك في مران الغد بشكل تدريجي، ليكون جاهز للتواجد في المباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس"..

وتابع: "أحمد مصطفي زيزو تحسنت حالته بصورة واضحة، بعد أن عانى من شد في العضلة الضامة، اللاعب سيكون خارج الحسابات في مواجهة حرس الحدود، ولكنه سيخضع لأشعة جديدة الثلاثاء المقبل".

وأوضح: "اذا ما كانت النتيجة جيدة، قد يبدأ المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات، ولكن هناك تعليمات واضحة لزيزو، بأنه لن يشارك في المباريات إلا مع جاهزيته الكاملة".

وأكمل: "لم يتحدد بعد موقف زيزو من المشاركة في قمة الزمالك، المقرر لها 29 سبتمبر الجاري، وإن كان هناك مؤشرات جيدة".

وأتم: "إمام عاشور لا يزال قيد فحوصات وتحاليل طبية بشكل يومي، بسبب فيروس a، ولن يكون متواجداً في قمة الزمالك، واللاعب سيحصل علي فترة راحة كافية".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي زيزو إمام عاشور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

