عضو الإسماعيلي: نطالب بوجود مستثمر لإنقاذ النادي

طالب محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بضرورة وجود مستثمر لإنقاذ النادي، لافتًا إلى أنه تقدم باستقالته.

وقال محسن عبد المسيح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي: "بداية انهيار الإسماعيلي، كانت في موسم 2018، عندما تم بيع عدد كبير من اللاعبين، على الرغم من عدم حاجة النادي للأموال وقتها، خاصة في وجود إبراهيم عثمان رئيسا للنادي".

وأضاف: "عندما جاء المجلس الحالي، وجدنا الغرامات تفوق قدرتنا ولا نستطيع سدادها".

وتابع: "فريق الإسماعيلي يلعب بالأشبال حاليًا، ونسميه فريق الأمل، لا يوجد فريق يستطيع المنافسة بكل هذا الكم من اللاعبين الصغار".

نطالب بوجود مستثمر لإنقاذ النادي

وشدد: "نناشد محافظ إسماعيلية، ووزير الشباب والرياضة، بضرورة وجود مستثمر تفرضه الدولة من أجل إنقاذ الإسماعيلي".

وأوضح: "الإسماعيلي لم يقيد أي لاعب جديد منذ 3 سنوات، نأمل أن يتم حل أزمة القيد في شهر يناير المقبل، وإذا لم يحدث ذلك النادي سيكون في أزمة كبيرة".

تقدمت باستقالتي من مجلس الإسماعيلي

وأتم: "أنا تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وهذه رسالة بأن المجلس الحالي لا بد أن يتم حله، لأنه لن يفيد النادي بأي شيء".

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.