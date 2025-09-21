المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"التلفظ بعبارات بذيئة".. سر عقوبة محمد شوقي بالمنع من مرافقة زد وتغريمه (لائحة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:54 م 21/09/2025
محمد شوقي

محمد شوقي بعد طرده في مباراة بيراميدز وزد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبة محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، بعد طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد زد، حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (1-0)، بفضل الهدف الذي سجله مصطفى زيكو من ضربة رأسية.

عقوبة محمد شوقي

محمد شوقي تلقى بطاقة حمراء مباشرة، أشهرها له محمد معروف حكم المباراة، وذلك للاعتراض على إحدى القرارات خلال اللقاء، وتمت معاقبته بمنعه من مرافقة الفريق 3 مباريات وتغريمه 20 ألفًا.

واستندت رابطة الأندية، إلى البند رقم (1) في لائحة العقوبات، وباعتبار أنها المرة الأولى، جاء العقوبة المنع من مرافقة زد 3 مباريات، وتغريمه 20 ألفًا.

بالتالي لن يرافق محمد شوقي زد من الملعب، خلال الثلاثة مباريات التالية ضد الاتحاد السكندري، حرس الحدود ثم إنبي.

وكان تم تداول فيديو عن وقوع مشادة كلامية بين محمد شوقي ومعروف بعد نهاية المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى طرده خلال أحداث مواجهة بيراميدز ضد زد.

مباراة زد القادمة
محمد شوقي بيراميدز زد ترتيب الدوري المصري بيراميدز ضد زد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

