المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد مغادرة المستشفى.. "يلا كورة" يكشف ماذا ينتظر إمام عاشور في الأهلي؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:40 م 21/09/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

غادر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، المستشفى التي تواجد فيها لمدة 3 أيام للتعافي من فيروس "A".

وكان إمام عاشور قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين بعدها إصابته بعدوى فيروسية.

وغاب إمام عاشور عن مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ماذا ينتظر إمام بعد الخروج من المستشفى؟

وكشف مصدر عما ينتظر إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يواصل فترة الراحة لحين التعافي الكامل من العدوى الفيروسية قبل عودته للتدريبات من جديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إمام عاشور غادر المستشفى اليوم الأحد".

وأضاف: "وفقا للبروتوكول الطبي، سيواصل إمام عاشور الراحة في منزله لمدة أسبوعين قادمين دون بذل أي مجهود".

وأنهى: "يخضع إمام عاشور لتحاليل دم يوميًا لتحديد مدى تعافيه من فيروس (A)، ومن ثم يتحدد موعد عودته للتدريبات من خلال فحص طبي شامل".

فترة غياب جديدة

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

يُشار إلى أن إمام عاشور كان قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة بسبب تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب من جديد، ولكن العودة لم تكتمل حيث تعرض لعدوى فيروسية جعلت الأهلي يُخضع جميع لاعبيه لتحاليل دم للاطمئنان عليهم جميعًا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري إمام عاشور سيراميكا فيروس A

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg