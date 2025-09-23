غادر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، المستشفى التي تواجد فيها لمدة 3 أيام للتعافي من فيروس "A".

وكان إمام عاشور قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين بعدها إصابته بعدوى فيروسية.

وغاب إمام عاشور عن مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ماذا ينتظر إمام بعد الخروج من المستشفى؟

وكشف مصدر عما ينتظر إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يواصل فترة الراحة لحين التعافي الكامل من العدوى الفيروسية قبل عودته للتدريبات من جديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إمام عاشور غادر المستشفى اليوم الأحد".

وأضاف: "وفقا للبروتوكول الطبي، سيواصل إمام عاشور الراحة في منزله لمدة أسبوعين قادمين دون بذل أي مجهود".

وأنهى: "يخضع إمام عاشور لتحاليل دم يوميًا لتحديد مدى تعافيه من فيروس (A)، ومن ثم يتحدد موعد عودته للتدريبات من خلال فحص طبي شامل".

فترة غياب جديدة

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

يُشار إلى أن إمام عاشور كان قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة بسبب تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب من جديد، ولكن العودة لم تكتمل حيث تعرض لعدوى فيروسية جعلت الأهلي يُخضع جميع لاعبيه لتحاليل دم للاطمئنان عليهم جميعًا.