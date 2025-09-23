يواجه النادي الأهلي حرس الحدود، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وينتظر الكابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لحرس الحدود، قرار الأطباء حول تواجده مع الفريق خلال مباراة الأهلي.

وكان قد تعرض عبد الحميد بسيوني لوعكة صحية مفاجئة، في 13 سبتمبر الجاري، ليغيب على لقاء حرس الحدود آنذاك أمام الجونة.

ما هو مرض عبد الحميد بسيوني؟

أصيب عبد الحميد بسيوني قبل 8 أيام بأزمة قلبية مفاجئة، نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وخضع لعملية جراحية ناجحة.

متى يمارس مريض الأزمة القلبية حياته بصورة طبيعية؟

تختلف مدة التعافي من النوبة القلبية من مريض لآخر، ولكن عادةً ما يستغرق الشفاء بين أسبوعين و3 أشهر، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".

وهناك عوامل تحدد المدة التي يتسغرقها مريض النوبة القلبية للتعافي، وتشمل:-

مدى خطورة النوبة القلبية.

-مدى سرعة تلقي العلاج.

-نوع العلاج.

-صحة المريض.

والجدير بالذكر أن التعافي من جراحة القلب المفتوح يستغرق وقتًا أطول مقارنة بالتدخل الجراحي التاجي عن طريق الجلد.

ماذا يفعل مريض النوبة القلبية للتعافي سريعًا؟

يمكن تسريع وتيرة التعافي من النوبة القلبية عن طريق اتباع:

1- ممارسة الرياضة

تلعب الرياضة دورًا كبيرًا في التعافي من النوبة القلبية، لأنها تساعد على إعادة تأهيل القلب، ولكن يراعى ممارسة التمارين الرياضية تحت إشراف الطبيب.

2- التغذية الصحية

يتعين على مريض النوبة القلبية اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على:-الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

-الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

-كمية معتدلة من المأكولات البحرية والدواجن الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

في المقابل، لا بد أن يكون النظام الغذائي اليومي لمريض النوبة القلبية خاليًا من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والمعجنات.

كيف تتجنب الإصابة بنوبة قلبية أخرى؟

يُصاب واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا في سن 45 عامًا أو أكثر بنوبة قلبية ثانية خلال خمس سنوات.

ولكن، يمكن تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية الثانية من خلال:

1- المواظبة على تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، أبرزها:

-مضادات الجلطات.

-حبوب الكوليسترل.

-أدوية ارتفاع ضغط الدم.2

- الإقلاع عن التدخين.

3- الابتعاد عن المشروبات الكحولية.

4- اتباع نظام غذائي صحي.

5- الحفاظ على وزن الجسم.

6- ممارسة الرياضة.

7- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق.

8- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري عن طريق المواظبة على العلاج الدوائي وفحصهما باستمرار والتغذية الصحية وممارسة الرياضة.