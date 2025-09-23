المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مرض عبد الحميد بسيوني.. هل يقود حرس الحدود أمام الأهلي؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:05 م 21/09/2025
عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود

عبد الحميد بسيوني

يواجه النادي الأهلي حرس الحدود، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وينتظر الكابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لحرس الحدود، قرار الأطباء حول تواجده مع الفريق خلال مباراة الأهلي.

وكان قد تعرض عبد الحميد بسيوني لوعكة صحية مفاجئة، في 13 سبتمبر الجاري، ليغيب على لقاء حرس الحدود آنذاك أمام الجونة.

ما هو مرض عبد الحميد بسيوني؟

أصيب عبد الحميد بسيوني قبل 8 أيام بأزمة قلبية مفاجئة، نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وخضع لعملية جراحية ناجحة.

اقرأ أيضًا: النوبة القلبية، كل ماتريد معرفته للنجاة منها

متى يمارس مريض الأزمة القلبية حياته بصورة طبيعية؟

تختلف مدة التعافي من النوبة القلبية من مريض لآخر، ولكن عادةً ما يستغرق الشفاء بين أسبوعين و3 أشهر، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".

وهناك عوامل تحدد المدة التي يتسغرقها مريض النوبة القلبية للتعافي، وتشمل:-

مدى خطورة النوبة القلبية.

-مدى سرعة تلقي العلاج.

-نوع العلاج.

-صحة المريض.

والجدير بالذكر أن التعافي من جراحة القلب المفتوح يستغرق وقتًا أطول مقارنة بالتدخل الجراحي التاجي عن طريق الجلد.

قد يهمك: 90 دقيقة لإنقاذ حياة المصاب- علامات تنذر بالنوبة القلبية

ماذا يفعل مريض النوبة القلبية للتعافي سريعًا؟

يمكن تسريع وتيرة التعافي من النوبة القلبية عن طريق اتباع:

1- ممارسة الرياضة

تلعب الرياضة دورًا كبيرًا في التعافي من النوبة القلبية، لأنها تساعد على إعادة تأهيل القلب، ولكن يراعى ممارسة التمارين الرياضية تحت إشراف الطبيب.

2- التغذية الصحية

يتعين على مريض النوبة القلبية اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على:-الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

-الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

-كمية معتدلة من المأكولات البحرية والدواجن الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

في المقابل، لا بد أن يكون النظام الغذائي اليومي لمريض النوبة القلبية خاليًا من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والمعجنات.

قد يهمك أيضًا: جمال شعبان يحذر: هؤلاء معرضون للنوبة القلبية

كيف تتجنب الإصابة بنوبة قلبية أخرى؟

يُصاب واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا في سن 45 عامًا أو أكثر بنوبة قلبية ثانية خلال خمس سنوات.

ولكن، يمكن تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية الثانية من خلال:

1- المواظبة على تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، أبرزها:

-مضادات الجلطات.

-حبوب الكوليسترل.

-أدوية ارتفاع ضغط الدم.2

- الإقلاع عن التدخين.

3- الابتعاد عن المشروبات الكحولية.

4- اتباع نظام غذائي صحي.

5- الحفاظ على وزن الجسم.

6- ممارسة الرياضة.

7- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق.

8- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري عن طريق المواظبة على العلاج الدوائي وفحصهما باستمرار والتغذية الصحية وممارسة الرياضة.

الأهلي الدوري المصري حرس الحدود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg