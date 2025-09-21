قررت رابطة الأندية المحترفة، تغيير موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ومواجهة أخرى في الدوري المصري الممتاز، بناءً على طلب المنتخب الأول.

تغيير موعد مباراة الأهلي

وذكرت رابطة الأندية في بيان رسمي، الاستقرار على تغيير موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي، ومواجهة إنبي ضد زد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

أضاف البيان أن التغيير جاء بناءً على طلب منتخب مصر الأول، لارتباطه بمباراة ضد منتخب جيبوتي، ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

أوضح البيان أن مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ستقام في الثامنة مساء يوم السبت 4 أكتوبر على ملعب المقاولون العرب، بدلًا من الأحد 5 أكتوبر في الخامسة مساءً على ملعب السويس الجديد.

واختتم البيان أن المباراة الأخرى بين إنبي وزد ستقام يوم 5 أكتوبر في الخامسة مساءً على ملعب بتروسبورت بدلًا من إقامتها 4 أكتوبر في الثامنة مساءً.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي، في المغرب، لحساب الجولة التاسعة من التصفيات، يوم 8 أكتوبر، ثم يستضيف نظيره غينيا بيساو، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، على ستاد القاهرة الدولي.