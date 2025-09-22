يشهد اليوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها كلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان في الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، بالأمس الأحد، لكن تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

وتفتتح منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري، بـ3 مباريات، حيث يلعب فاركو أمام المصري البورسعيدي، وبتروجيت أمام غزل المحلة، وزد يستضيف الاتحاد السكندري.

وتختتم منافسات الأسبوع الرابع في الدوري الإيطالي، بمباراة نابولي أمام بيزا كالتشيو.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

فاركو - المصري - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1

بتروجيت - غزل المحلة - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2

زد - الاتحاد السكندري - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1.

الدوري الفرنسي

مارسيليا - باريس سان جيرمان - الساعة 9 مساءً - بي إن سبورتس HD2

الدوري الإيطالي

نابولي - بيزا كالتشيو - الساعة 9:45 مساءً.