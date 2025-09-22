المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. افتتاح الجولة في الدوري المصري.. وكلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:25 ص 22/09/2025
زد والاتحاد

زد والاتحاد السكندري

يشهد اليوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها كلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان في الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، بالأمس الأحد، لكن تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

وتفتتح منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري، بـ3 مباريات، حيث يلعب فاركو أمام المصري البورسعيدي، وبتروجيت أمام غزل المحلة، وزد يستضيف الاتحاد السكندري.

وتختتم منافسات الأسبوع الرابع في الدوري الإيطالي، بمباراة نابولي أمام بيزا كالتشيو.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات 

الدوري المصري 

فاركو - المصري - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1

بتروجيت - غزل المحلة - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2

زد - الاتحاد السكندري - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1.

الدوري الفرنسي

مارسيليا - باريس سان جيرمان - الساعة 9 مساءً - بي إن سبورتس HD2

الدوري الإيطالي

نابولي - بيزا كالتشيو - الساعة 9:45 مساءً.

 

 

الدوري المصري الاتحاد السكندري مارسيليا باريس سان جيرمان مواعيد مباريات اليوم فاركو زد جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg