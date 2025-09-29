أسبوع واحد فقط يفصلنا عن قمة الدوري المصري المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في تمام الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

وقبل إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل، ستُلعب الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، بداية من اليوم الإثنين وتختتم يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب النادي الأهلي مع نظيره حرس الحدود، غداً الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

بينما يلعب الزمالك مع نظيره الجونة، غداً الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ثنائي مهدد بالإيقاف من الأهلي والزمالك قبل القمة

وتشهد صفوف قطبا الكرة المصرية، تواجد لاعب من كل فريق مهدد بالغياب عن القمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

من الأهلي، يعتبر محمود حسن "تريزيجيه" هو اللاعب المهدد بالغياب عن قمة الزمالك، في حالة حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم خلال مباراة حرس الحدود.

ويمتلك "تريزيجيه" بطاقتين صفراوين تحصل عليهما في مباراتي مودرن سبورت في الجولة الأولى وبيراميدز في الجولة الخامسة.

من الزمالك، يعتبر حسام عبد المجيد هو اللاعب المهدد بالغياب عن قمة الأهلي، في حالة حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم خلال مباراة الجونة.

ويمتلك عبد المجيد بطاقتين صفراوين تحصل عليهما في مباراتي المصري في الجولة السادسة والإسماعيلي في الجولة السابعة.