حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل، موعداً لفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن مجلس الإدارة عقد جلسته اليوم الإثنين، وغاب عنها محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد شوقي وحسام غالي عضوا المجلس.

وأضاف أن المجلس حدد يوم الإثنين المقبل، موعدًا لفتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أسبوع.

وأوضح المصدر: "حدد المجلس في جلسة اليوم يوم 30 و31 أكتوبر موعداً لانتخاب مجلس إدارة جديد".

3 سيناريوهات لانتخابات الأهلي

وسبق وكشف "يلا كورة" عن 3 سيناريوهات لانتخابات الأهلي وفقا لمصدر خاصة الذي أكد أن هناك 3 سيناريوهات في القائمة التي ستكون الأوفر حظًا لقيادة الأهلي في الاربع سنوات المقبلة 2025-2029.

وأوضح المصدر، أن القائمة الأولى ستضم محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق وعضوية فوق السن طارق قنديل، ومحمد الغزواي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبدالحفيظ، وأحمد حسام عوض، ويبقي صراع على المقعد الأخير ما بين عدة أسماء بينها أحمد مسعود ومهند مجدي وحازم هلال، فيما يبقي الصراع علي مقعدي تحت السن ما بين إبراهيم العامري، وجيانا فاروق، ومي عاطف.

وشدد أن السيناريو الثاني هو الخطيب رئيسًا ومرتجي نائبا وطارق قنديل أمينًا للصندوق مع نفس العناصر وبنفس الشكل في مقاعد العضوية.

بينما سيكون السيناريو الثالث مفاجئا، نظرًا لأن نسبة حدوثه لا تزيد عن 1% وهو اعتذار محمود الخطيب عن عدم الترشح وبالتالي سيكون ياسين منصور مرشحًا لمنصب رئيس النادي ومعه مرتجي نائبا، ووقتها قد ينقلب الشكل العام للقائمة ولا يحافظ أحد على مقعده سوي سيد عبد الحفيظ الذي يُعد الحصان الأسود للفترة المقبلة لأنه سيكون عضو مجلس إدارة ونائبًا للمشرف على قطاع الكرة، ولكن لن يكون له دور في شركة الكرة.