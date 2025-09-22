استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد مجموعة من اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود.

الأهلي يواجه فريق حرس الحدود، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن عماد النحاس استقر على استبعاد محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا من قائمة مباراة الحرس.

بالإضافة إلى غياب الخماسي أشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري للإصابة.

وكان الأهلي حقق الانتصار على حساب سيراميكا كليوباترا (1-0)، في مباراته الأخيرة يوم الجمعة الماضي، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

وتعد مواجهة حرس الحدود، هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري.