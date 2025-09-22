المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بن رمضان على رأسهم.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:34 م 22/09/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد مجموعة من اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود.

الأهلي يواجه فريق حرس الحدود، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن عماد النحاس استقر على استبعاد محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا من قائمة مباراة الحرس.

بالإضافة إلى غياب الخماسي أشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري للإصابة.

وكان الأهلي حقق الانتصار على حساب سيراميكا كليوباترا (1-0)، في مباراته الأخيرة يوم الجمعة الماضي، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

وتعد مواجهة حرس الحدود، هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري حرس الحدود محمد بن رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg