المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تعادل الأخضر البورسعيدي.. جدول ترتيب الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:35 م 22/09/2025
المصري

فريق المصري

سقط نادي المصري في فخ التعادل أمام نظيره فاركو، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واستضاف اللقاء ملعب السويس الجديد.

وانتهى اللقاء بين فاركو والمصري بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

تعادل مع فاركو.. المصري يفرط في فرصة الارتقاء لصدارة الدوري

ترتيب الدوري المصري

رفع المصري رصيده من النقاط إلى 15 ليستقر الفريق البورسعيدي بالمركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة.

وأهدر المصري نقطتين في مشواره بالدوري بعد تعادله السلبي مع فاركو، إذ كان يملك الفرصة للتربع على قمة جدول الترتيب بشكل مؤقت متفوقًا على الزمالك.

وخاض المصري 8 مباريات نجح خلالها في حصد 15 نقطة، بينما شارك الزمالك في 7 جولات وجمع 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتواجد وادي دجلة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة بعد أن خاض الغزلان 7 جولات في المسابقة.

واستقر فاركو في المركز الـ20 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الإسماعيلي متذيل المسابقة.

 

مباراة المصري القادمة
الزمالك المصري الدوري المصري فاركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg