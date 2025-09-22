بعد تعادل الأخضر البورسعيدي.. جدول ترتيب الدوري المصري

سقط نادي المصري في فخ التعادل أمام نظيره فاركو، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واستضاف اللقاء ملعب السويس الجديد.

وانتهى اللقاء بين فاركو والمصري بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

تعادل مع فاركو.. المصري يفرط في فرصة الارتقاء لصدارة الدوري

ترتيب الدوري المصري

رفع المصري رصيده من النقاط إلى 15 ليستقر الفريق البورسعيدي بالمركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة.

وأهدر المصري نقطتين في مشواره بالدوري بعد تعادله السلبي مع فاركو، إذ كان يملك الفرصة للتربع على قمة جدول الترتيب بشكل مؤقت متفوقًا على الزمالك.

وخاض المصري 8 مباريات نجح خلالها في حصد 15 نقطة، بينما شارك الزمالك في 7 جولات وجمع 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتواجد وادي دجلة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة بعد أن خاض الغزلان 7 جولات في المسابقة.

واستقر فاركو في المركز الـ20 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الإسماعيلي متذيل المسابقة.