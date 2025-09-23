عاد أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، إلى قائمة فريقه لأول مرة في الموسم الحالي وذلك قبل مواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء، مع حرس الحدود، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

عبد القادر ينتظر العودة للملاعب بعد غياب 165 يومًا

وشهدت قائمة الأهلي تواجد أحمد عبد القادر الذي أنهى فترة إعارته لفريق قطر القطري، في الموسم الماضي 2024-25.

ووفي حال مشاركة عبد القادر أمام حرس الحدود، ستكون هذه أول مباراة رسمية يشارك فيها منذ مباراة قطر القطري أمام الشحانية، والتي أقيمت يوم 11 أبريل الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 لدوري نجوم قطر.

وتعرض عبد القادر لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة قطر والشحانية، واحتاج وقتها للعلاج لمدة شهرين، وبالتالي غاب عن أخر مباراة في الدوري القطري "الجولة 22".

وانتهت إعارة أحمد عبد القادر لفريق قطر القطري، ليعود من جديد للنادي الأهلي، ورغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن إدارة النادي قررت استمراره بعد غلق القيد المحلي في معظم الدوريات.

وبالتالي ينتظر عبد القادر المشاركة الأولى منذ مباراة الشحانية أي منذ 165 يومًا، وخلال هذه المدة غاب عن مباراة لفريق قطر في ختام الدوري القطري، وأول 6 مواجهات للأهلي في الدوري المصري.

وبشكل عام لعب صاحب الـ26 عاما مع قطر في الموسم الماضي 17 مباراة بواقع 1360 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.