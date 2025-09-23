المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يلا كورة يكشف تطورات "مدرب الأهلي".. اجتماع مع دياز.. ثنائي تركي مطروح.. واعتذار ثلاثي البرتغال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:21 م 22/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

المصور: اسامه عبد النبي

لا شك أن ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي يعد أحد أهم اهتمامات مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، لفرض حالة أكبر من الاستقرار الفني والإداري على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ولا يزال يبحث الأهلي عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن لجنة التخطيط بالأهلي كثفت من اتصالاتها للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ورغم ذلك تقدم عدد من المدربين بالاعتذار عن عدم التدريب، وعلى رأسهم الثلاثي البرتغالي روي فيتوريا، وباولو بينتو، وكارلوس كيروش.

وأضاف المصدر أن اسم السويسري أورس فيشر لا يزال مطروحًا بين الخيارات ولكن وُضع في المرتبة الأخيرة، ولا توجد أي أزمة بخصوص الشرط الجزائي كما تردد في الساعات الأخيرة.

وتابع المصدر أن هناك ثنائي تركي ظهر في الصورة مؤخرًا، هما فاتح تريم وعبد الله أڤچه بجانب البرتغالي برونو لاج، الذي رحل عن بنفيكا قبل ساعات ولكنه ينتظر عرضًا من الدوري الإنجليزي.

كما شدد المصدر أن اسم رامون دياز لا يزال مطروحًا أيضًا، ومن المتوقع أن تُجرى مقابلة عبر الفيديو معه في الفترة المقبلة.

وأختتم المصدر بالتأكيد على أن النادي الأهلي لن يتعجل في حسم التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري كيروش بينتو تركي مدرب الأهلي فيتوريا

