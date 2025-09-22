المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"الانتخابات ومداولات مع التخطيط".. يلا كورة يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع مجلس الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:47 م 22/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

تغيب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، عن حضور اجتماع مجلس إدارة النادي، لشعوره بالإرهاق من رحلة المملكة العربية السعودية، بعد تأدية مناسك العمرة.

سبب غياب الخطيب

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الخطيب حضر الجمعية العمومية الخاصة، يوم الجمعة الماضي، وغادر مباشرة إلى مطار القاهرة، ومنها إلى السعودية لأداء العمرة.

وأضاف أن الخطيب عاد للقاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، ولم يستطع حضور اجتماع مجلس الإدارة، كما أنه قاد مداولات هاتفية مع لجنة التخطيط حول المدرب الأجنبي الجديد.

موقف الخطيب من الانتخابات

وأوضح المصدر أن خطيب عانى من الإرهاق الشديد بجانب حاجته إلى الراحة، نتيجة ظروفه الصحية.

وشدد على أن عدم حضور الخطيب لاجتماع مجلس الإدارة، ليس له علاقة بموقفه من الترشح في الانتخابات المقبلة، التي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل.

واختتم المصدر في ختام تصريحاته أن الخطيب سيحدد موقفه وشكل قائمته النهائية من الانتخابات، الأسبوع المقبل.

واستقر الأهلي على دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، يومي 30 و31 من شهر أكتوبر المقبل.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
