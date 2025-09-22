حسم نادي زد تفوقه أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي.

وتفوق فريق زد أمام نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد والاتحاد السكندري

دخل زد المباراة بالتشكيل التالي: علي لطفي، أحمد سيد عبد النبي، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد الصغيري، شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي، أحمد عادل ميسي.

وبدأ الاتحاد السكندري المباراة، بالتشكيل التالي: صبحي سليمان، عبد الغني محمد، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، عمرو صالح، كناريا، أبو بكر أليادي، محمد توني، فيفور أكيم، ناصر ناصر، فادي فريد.

زد يعبر الاتحاد السكندري

شهدت المباراة تفوقًا ملحوظًا من جانب الاتحاد السكندري، إذ حاول زعيم الثغر هز شباك صاحب الأرض منذ الدقيقة الأولى من اللقاء.

واستمرت المحاولات من جانب الاتحاد السكندري، حتى نجح شادي حسين في تسجيل الهدف الأول لصالح زد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وجاء هدف زد الأول بعد كرة عرضية من ركلة ركنية، وجهها شادي حسين إلى داخل مرمى الاتحاد السكندري بعد ارتقاء مميز من مهاجم أصحاب الأرض.

استمرت محاولات الاتحاد السكندري لتسجيل هدف التعادل، أخطرها كانت قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن علي لطفي حارس مرمى زد، تمكن من الدفاع عن مرماه ببسالة.

واصل الاتحاد السكندري محاولاته خلال الشوط الثاني من المباراة، إلا أن زد حافظ على تقدمه ليحرز 3 نقاط هامة.

وارتفع رصيد زد إلى النقطة رقم 12 في جدول ترتيب الدوري المصري، محتلًا المركز الرابع، بينما استقر الاتحاد السكندري في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.