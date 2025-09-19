"R2".. هدف تريزيجيه الأفضل في الجولة السابعة للدوري

فاز محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في الجولة السابعة لبطولة الدوري.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي الوحيد أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان تريزيجيه ينافس هدف عدي الدباغ لاعب الزمالك أمام الإسماعيلي، وهدف مصطفى زيكو لاعب بيراميدز ضد زد، وأخيرًا هدف محمود أبو جودة في مباراة المقاولون وفاركو.

وأشارت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية، إلى أن تريزيجيه فاز بأفضل هدف في الجولة السابعة بناء على تصويت الجماهير.

وصف الأهداف

هدف عدي الدباغ جاء في الدقيقة 56 من مباراة الزمالك والإسماعيلي وذلك بعدما استغل الخطأ الدفاعي للاعب الدراويش ومن ثم انفرد بالحارس وأسكن الكرة الشباك.

أما هدف محمود حسن تريزيجيه جاء في الدقيقة 27 من مباراة الأهلي وسيراميكا وذلك بعدما استلم الكرة من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

الهدف الثالث المرشح للأفضل في الجولة السابعة جاء في مباراة بيراميدز وزد، عن طريق مصطفى زيكو وذلك بعدما أرسل كرة رأسية سكنت الشباك مستغلا عرضية محمد الشيبي.

الهدف الأخير سجله محمود أبو جودة في مباراة المقاولون وفاركو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+3.