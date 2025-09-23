يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، من خلال ملاقاة فريق حرس الحدود.

مواصلة الزحف

يتطلع الأهلي للبناء على ما قدمه في المواجهة الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا وتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات في جدول ترتيب الدوري.

حيث إن فوز الأهلي الأخير ضد سيراميكا، جاء بعد 3 مواجهات من دون أي فوز، بعدما تعادل مرتين وخسر في واحدة، حيث حصد المارد الأحمر 9 نقاط من 6 مباريات حتى الآن.

الأهلي حال تمكن من حصد النقاط الثلاثة في مواجهة حرس الحدود، سيتقدم في سلم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ربما قد يقفز 6 أو 7 مراكز.

وتشهد قائمة الأهلي العديد من الغيابات المؤثرة بداعي الإصابة، يأتي على رأسهم التونسي محمد علي بن رمضان، بينما عاد أحمد عبد القادر وتمت الاستعانة بـ3 وجوه شابة.

عودة عبد القادر و3 وجوه جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

إلا أن الأهلي يصطدم بمنافس عنيد، وهو حرس الحدود، الذي حصل على 8 نقاط، من خلال انتصارين وتعادلين، كما أنه يتواجد خلف المارد الأحمر أقل بمركزين فقط.

وكان المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين خلال مرحلة التتويج للموسم الماضي من الدوري، قد حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (5-0) على حرس الحدود.

بطاقة المباراة

طرفا اللقاء: حرس الحدود ضد الأهلي.

الحدث: الجولة الثامنة من الدوري المصري.

المكان: ستاد الكلية الحربية.

التوقيت: الخامسة مساء الثلاثاء.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.