المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة عبد القادر و3 وجوه جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:52 م 22/09/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أعلن عماد النحاس، مدرب الأهلي، عن قائمة الفريق الأحمر لمباراة حرس الحدود في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود مساء الغد الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومقارنة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يغيب عن القائمة كلا من: "أحمد رمضان وأحمد نبيل كوكا، ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة".

بينما انضم أكثر من وجه جديد مثل أحمد عبد القادر العائد من الإعارة لفريق قطر القطري، حيث يعود لأول مرة في الموسم الحالي، بالإضافة إلى أكثر من اسم جديد مثل: "هشام مصطفى، محمد رأفت ومهند أيمن".

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

في الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مصطفى العش، مهند أيمن.

في الوسط: محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، حسين الشحات، هشام مصطفى، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: جراديشار، محمد شريف، حمزة عبد الكريم، محمد رأفت.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري أحمد عبد القادر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg