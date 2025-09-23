أعلن عماد النحاس، مدرب الأهلي، عن قائمة الفريق الأحمر لمباراة حرس الحدود في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود مساء الغد الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومقارنة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يغيب عن القائمة كلا من: "أحمد رمضان وأحمد نبيل كوكا، ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة".

بينما انضم أكثر من وجه جديد مثل أحمد عبد القادر العائد من الإعارة لفريق قطر القطري، حيث يعود لأول مرة في الموسم الحالي، بالإضافة إلى أكثر من اسم جديد مثل: "هشام مصطفى، محمد رأفت ومهند أيمن".

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

في الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مصطفى العش، مهند أيمن.

في الوسط: محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، حسين الشحات، هشام مصطفى، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: جراديشار، محمد شريف، حمزة عبد الكريم، محمد رأفت.