تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مواجهة قوية بين الزمالك والجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر.

تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا.

موقف الفريقين

ويخوض الزمالك اللقاء متربعًا على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وتلقى خسارة وحيدة، ليبحث عن فوز جديد يعزز به موقعه قبل موقعة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل، 29 سبتمبر.

أما فريق الجونة فيدخل المباراة تحت ضغط الموقف الصعب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط من فوز وحيد وأربع تعادلات إلى جانب خسارة، ما يجعله في حاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية تُبعده عن مناطق الخطر.

وتُمثل مواجهة الليلة بروفة جادة للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب، إذ يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على المستويين البدني والمعنوي في اختبار حقيقي قبل التحدي الكبير أمام الغريم التقليدي.