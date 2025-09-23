كشفت صحيفة أو جوجو البرتغالية، عن أن النادي الأهلي تقدم بعرض للتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب رحيله مؤخرًا عن تدريب بنفيكا.

صحيفة أو جوجو: الأهلي عرض على برونو لاج عقد لمدة موسم.. وراتب 3.5 مليون يورو سنويًا

وأكدت الصحيفة أن الأهلي قدم عرضًا للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق، لمدة موسم وحيد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضحت أن الأهلي عرض على المدرب صاحب الـ 49 عامًا، الحصول على راتب سنوي يقارب 3.5 مليون يورو.

وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي يُقيّم العرض حاليًا، ومن المؤكد أنه سيرد على النادي المصري قريبًا.

وكان المدرب البرتغالي قد رحل مؤخرًا عن قيادة بنفيكا، لكنه سيتقاضى راتبه حتى نهاية الشهر، وسيخضع لشرط السرية، وبالتالي يُسمح له بالتحدث علنًا عن بنفيكا، ولكن دون المساس بسمعة النادي.

وفي المقابل أطاح النادي الأهلي بمدربه الإسباني السابق خوسيه ريبيرو في مطلع الموسم الجاري، بعد عدة نتائج سلبية في الدوري المصري.

ويتولى المدير الفني عماد النحاس قيادة فريق الأهلي بصفة مؤقتة، حيث تعادل مع إنبي سلبيًا قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة سيراميكا كليوباترا.