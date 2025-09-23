المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

"الراتب ومدة العقد".. تقارير برتغالية تكشف تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج

مصطفى جمال

04:29 م 23/09/2025
برونو لاج

برونو لاج مدرب بنفيكا السابق

كشفت صحيفة أو جوجو البرتغالية، عن أن النادي الأهلي تقدم بعرض للتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب رحيله مؤخرًا عن تدريب بنفيكا.

صحيفة أو جوجو: الأهلي عرض على برونو لاج عقد لمدة موسم.. وراتب 3.5 مليون يورو سنويًا

وأكدت الصحيفة أن الأهلي قدم عرضًا للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق، لمدة موسم وحيد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضحت أن الأهلي عرض على المدرب صاحب الـ 49 عامًا، الحصول على راتب سنوي يقارب 3.5 مليون يورو.

وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي يُقيّم العرض حاليًا، ومن المؤكد أنه سيرد على النادي المصري قريبًا.

وكان المدرب البرتغالي قد رحل مؤخرًا عن قيادة بنفيكا، لكنه سيتقاضى راتبه حتى نهاية الشهر، وسيخضع لشرط السرية، وبالتالي يُسمح له بالتحدث علنًا عن بنفيكا، ولكن دون المساس بسمعة النادي.

وفي المقابل أطاح النادي الأهلي بمدربه الإسباني السابق خوسيه ريبيرو في مطلع الموسم الجاري، بعد عدة نتائج سلبية في الدوري المصري.

ويتولى المدير الفني عماد النحاس قيادة فريق الأهلي بصفة مؤقتة، حيث تعادل مع إنبي سلبيًا قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة سيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي بنفيكا برونو لاج

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

