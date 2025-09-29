المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل قمة الدوري.. الإنذار الثالث يهدد لاعبًا من الأهلي وآخر في الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:56 م 23/09/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك في مباراة القمة، التي ستقام خلال بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي والزمالك اليوم مع حرس الحدود والجونة ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري، قبل أن يستعد الفريقان لمباراة الجولة التاسعة والتي سيتقابل خلالها الفريقان في القمة.

تريزيجيه وعبد المجيد مهددان

وفي السطور التالية نستعرض اللاعبين المهددين بالغياب عن القمة القادمة..

ويتواجد لاعب واحد من الأهلي ومثله من الزمالك سيكون مهددا بالغياب، وفي حال حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الجولة الثامنة سيغيب عن القمة بشكل رسمي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعد محمود حسن تريزيجيه هو الوحيد من النادي الأهلي المهدد بالغياب عن القمة في حال حصوله على بطاقة صفراء أمام حرس الحدود، حيث سيكون الإنذار الثالث في الموسم.

وأشهر الحكام بطاقتين صفراويتين لتريزيجيه في مباراتي مودرن سبورت في الجولة الأولى وبيراميدز في الجولة الخامسة.

أما من نادي الزمالك فالمهدد الوحيد هو حسام عبد المجيد، ففي حال حصوله على البطاقة الصفراء أمام الجونة ستكون الثالثة هذا الموسم، وذلك بعدما تعرض للبطاقة الصفراء أمام المصري في الجولة السادسة والإسماعيلي في الجولة السابعة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك حرس الحدود الدوري المصري القمة الجونة

