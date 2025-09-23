افتتح النجم السلوفيني نيتس جراديشار التسجيل للأهلي في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة التي تستضيفها ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

الأهلي يتقدم على الحدود بعد مرور 3 دقائق فقط

وجاء هدف المباراة المبكر في الدقيقة الثالثة، عندما أرسل محمود حسن "تريزيجيه" كرة طويلة على حدود منطقة الجزاء، شتتها مدافع حرس الحدود برأسه، ليستغلها جراديشار بتسديدة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى، معلنًا عن الهدف الأول للأهلي.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لجراديشار مع الأهلي في الموسم الحالي، بعد أن سجل هدفه الأول في شباك فاركو خلال الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد أجرى 6 تغييرات على تشكيلته التي خاضت مباراة سيراميكا كليوباترا السابقة، حيث دفع المدير الفني بمصطفى شوبير ونيتس جراديشار وحسين الشحات كأساسيين في مواجهة اليوم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

في المقابل، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين، ليحتل مركزًا متقاربًا في الترتيب.

