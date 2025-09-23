المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

هدف صاروخي لجراديشار.. الأهلي يتقدم على حرس الحدود بعد 3 دقائق من البداية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:12 م 23/09/2025
جراديشار

السلوفيني نيتس جراديشار

افتتح النجم السلوفيني نيتس جراديشار التسجيل للأهلي في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة التي تستضيفها ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

الأهلي يتقدم على الحدود بعد مرور 3 دقائق فقط  

وجاء هدف المباراة المبكر في الدقيقة الثالثة، عندما أرسل محمود حسن "تريزيجيه" كرة طويلة على حدود منطقة الجزاء، شتتها مدافع حرس الحدود برأسه، ليستغلها جراديشار بتسديدة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى، معلنًا عن الهدف الأول للأهلي.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لجراديشار مع الأهلي في الموسم الحالي، بعد أن سجل هدفه الأول في شباك فاركو خلال الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد أجرى 6 تغييرات على تشكيلته التي خاضت مباراة سيراميكا كليوباترا السابقة، حيث دفع المدير الفني بمصطفى شوبير ونيتس جراديشار وحسين الشحات كأساسيين في مواجهة اليوم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

في المقابل، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين، ليحتل مركزًا متقاربًا في الترتيب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري 2025-2026 كاملًا اضغط هنا

حرس الحدود بن رمضان جراديشار الاهلي وحرس الحدود موعد مباراه الاهلي وحرس الحدود haras el hodoud vs al ahly

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

