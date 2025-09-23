المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رفض الاحتفال.. حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود ضد الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:16 م 23/09/2025
حمدي زكي

محمد حمدي زكي - مهاجم حرس الحدود

سجل محمد حمدي زكي، مهاجم حرس الحدود، هدف التعادل لفريقه أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الدوري.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف مباغت

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق نيتس جراديشار في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يتعادل محمد حمدي زكي لحرس الحدود في الدقيقة الثامنة، لتعود المباراة من جديد لنقطة التعادل.

رفض محمد حمدي زكي الاحتفال بعد تسجيله الهدف الأول لحرس الحدود في شباك الأهلي، احترامًا لفترته مع الفريق الأحمر بين عامي 2016 و2017.

ويعد هذا الهدف الثالث لمحمد حمدي زكي ضد النادي الأهلي، وذلك بعدما سجل هدفين من قبل بقميص المقاولون العرب في كأس الرابطة، ومرة بقميص الاتحاد السكندري في بطولة الدوري موسم 2014-15.

كما أن هذا الهدف الثاني لمحمد حمدي زكي في الموسم الحالي، وذلك بعدما سجل هدف أمام الجونة في الجولة السادسة للدوري هذا الموسم.

ترتيب الفريقين

حصد المارد الأحمر 9 نقاط حتى الآن في الدوري الممتاز من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، الأمر الذي قاده للتراجع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الحادي عشر.

على الجانب الآخر، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري، من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري محمد حمدي زكي جراديشار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg