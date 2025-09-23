سجل محمد حمدي زكي، مهاجم حرس الحدود، هدف التعادل لفريقه أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الدوري.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف مباغت

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق نيتس جراديشار في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يتعادل محمد حمدي زكي لحرس الحدود في الدقيقة الثامنة، لتعود المباراة من جديد لنقطة التعادل.

رفض محمد حمدي زكي الاحتفال بعد تسجيله الهدف الأول لحرس الحدود في شباك الأهلي، احترامًا لفترته مع الفريق الأحمر بين عامي 2016 و2017.

ويعد هذا الهدف الثالث لمحمد حمدي زكي ضد النادي الأهلي، وذلك بعدما سجل هدفين من قبل بقميص المقاولون العرب في كأس الرابطة، ومرة بقميص الاتحاد السكندري في بطولة الدوري موسم 2014-15.

كما أن هذا الهدف الثاني لمحمد حمدي زكي في الموسم الحالي، وذلك بعدما سجل هدف أمام الجونة في الجولة السادسة للدوري هذا الموسم.

محمد حمدي زكي يسجل التعادل سريعا لحرس الحدود أمام الأهلي ويرفض الاحتفال ⚽ pic.twitter.com/xoTl8DrmbO — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

ترتيب الفريقين

حصد المارد الأحمر 9 نقاط حتى الآن في الدوري الممتاز من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، الأمر الذي قاده للتراجع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الحادي عشر.

على الجانب الآخر، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري، من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمتين.