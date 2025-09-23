المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"كلين شيت" أصبح نادرًا.. رقم سلبي للأهلي بعد استقباله هدفًا أمام حرس الحدود

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:01 م 23/09/2025
الأهلي وحرس الحدود

صورة من مباراة الأهلي وحرس الحدود

استقبلت شباك النادي الأهلي الهدف السابع في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والذي سجله محمد حمدي زكي، مهاجم حرس الحدود.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي هذا الموسم لتكون هذه المرة الأولى في الدوري 2025-26، وذلك بعدما حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

الكلين شيت أصبح نادرًا في الأهلي

ورغم تقدم النادي الأهلي بهدفين لهدف في الشوط الأول من مباراته مع حرس الحدود، إلا أن هناك رقم سلبي يطارد الفريق الأحمر مقارنة بأول 7 مباريات له في الموسم الماضي.

الأهلي لعب حتى الآن 7 مباريات في الدوري المصري الممتاز، استقبل خلالهم 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة مرتين فقط هذا الموسم أمام غزل المحلة وسيراميكا.

الأهلي استقبل أهداف أمام كلا من:

1- ثنائية أمام مودرن سبورت.

2- هدف أمام فاركو.

3- ثنائية أمام بيراميدز.

4- هدف أمام إنبي.

5- هدف أمام حرس الحدود.

ثلاثية في 7 مباريات

ومقارنة ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، يكون الأهلي قد استقبل 3 أهداف فقط في أول 7 مباريات بالدوري، كالتالي:

1- ثنائية أمام سيراميكا في الجولة الأولى.

2- لم يستقبل أمام زد في الجولة الثانية.

3- هدف أمام الاتحاد الجولة الثالثة.

4- لم يستقبل ضد البنك الأهلي.

5- لم يستقبل ضد سموحة.

6- لم يستقبل ضد المصري.

7- لم يستقبل ضد إنبي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري رقم سلبي

