حصل النادي الأهلي على ركلة جزاء خلال مباراة حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الكلية الحربية.

ضربة جزاء أولى للأهلي

منح محمود ناجي حكم مباراة حرس الحدود أمام الأهلي، ياسين مرعي لاعب الأحمر ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من جانب مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وسقط ياسين مرعي لاعب الأهلي، داخل منطقة جزاء حرس الحدود، بعد عرقلة واضحة من مدافع الأخير، دفعت حكم المواجهة إلى احتساب ركلة جزائية.

وتعد ركلة الجزاء هي الأولى للأهلي في الموسم الحالي، إذ لم يحصل الأحمر على أي خطأ داخل منطقة الـ18 أمام منافسية بالدوري المصري الممتاز.

وتكفل محمود حسن تريزيجيه بتسجيل ركلة الجزاء بنجاح، إذ تمكن جناح الأحمر من تسديد الكرة ببراعة على يمين حارس حرس الحدود الذي اختار التوجه إلى الزاوية الأخرى من المرمى.

اعتراض الأهلي على التحكيم

أصدر النادي الأهلي بيانًا قبل أيام قليلة عقب مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، اعترض خلاله على الآداء التحكيمي وطالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع حكم تقنية الفيديو.

وجاء وجه اعتراض الأهلي على الآداء التحكيمي، بسبب إصرار حكم تقنية الفيديو على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة كما نص وصف الأحمر في بيانه.

ونص بيان اعتراض الأهلي، على النحو التالي: "أرسل النادي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري، وأشار الخطاب إلى إصرار (حكم تقنية الفيديو) على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس، وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة".