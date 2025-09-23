المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

للمرة الثانية.. حرس الحدود يدرك التعادل أمام الأهلي بهدف عكسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:29 م 23/09/2025
مباراة الأهلي وحرس الحدود

مباراة الأهلي وحرس الحدود

نجح نادي حرس الحدود، في إدراك التعادل مجددًا خلال مواجهة نظيره الأهلي، على أرضية استاد الكلية الحربية، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف حرس الحدود الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد الشيخ.

وتابع المدافع إسلام أبو سليمة الكرة محاولًا تسديدها نحو المرمى، لكنها اصطدمت بقدم طاهر محمد طاهر، لتغير اتجاهها وتسكن شباك الحارس مصطفى شوبير.

وكان الأهلي قد تقدم مبكرًا عن طريق المهاجم السلوفيني جراديشار، بتسديدة صاروخية في الدقائق الأولى.

وتعادل حرس الحدود سريعًا عن طريق مهاجمه محمد حمدي زكي، لكن الأهلي استعاد تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بركلة جزاء سجلها تريزيجيه.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود مباراة الأهلي والحرس

