نجح نادي حرس الحدود، في إدراك التعادل مجددًا خلال مواجهة نظيره الأهلي، على أرضية استاد الكلية الحربية، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف حرس الحدود الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد الشيخ.

وتابع المدافع إسلام أبو سليمة الكرة محاولًا تسديدها نحو المرمى، لكنها اصطدمت بقدم طاهر محمد طاهر، لتغير اتجاهها وتسكن شباك الحارس مصطفى شوبير.

وكان الأهلي قد تقدم مبكرًا عن طريق المهاجم السلوفيني جراديشار، بتسديدة صاروخية في الدقائق الأولى.

وتعادل حرس الحدود سريعًا عن طريق مهاجمه محمد حمدي زكي، لكن الأهلي استعاد تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بركلة جزاء سجلها تريزيجيه.